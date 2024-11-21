FT: Китайская спутниковая компания запустит конкурента Starlink в Бразилии
Китайская государственная компания планирует запустить спутниковый сервис, чтобы конкурировать со Starlink Илона Маска в Бразилии, поскольку Пекин расширяет свое влияние в Латинской Америке. Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.
Заявление компании SpaceSail, которая разрабатывает услуги высокоскоростного интернета через низкоорбитальные спутники, было сделано во время государственного визита президента Китая Си Цзиньпина в Бразилию, где он подписал обновленное партнерство с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.
Соглашение состоялось после ожесточенного спора между Илоном Маском, близким союзником избранного президента США Дональда Трампа, и бразильскими властями, которые в этом году временно запретили X из-за предполагаемой дезинформации.
SpaceSail заявила, что договорилась с бразильской государственной группой Telebrás о предоставлении услуг спутниковой связи и широкополосного интернета на территории Бразилии.
Компании будут изучать спрос в районах, не охваченных оптоволоконной инфраструктурой, с целью запуска услуги в 2026 году.
Бразилия пытается поощрить конкурентов компании Starlink, которая контролирует почти половину рынка спутникового интернета в крупнейшей стране Латинской Америки.
Компания SpaceSail имеет амбициозные планы по ускорению развертывания своих спутников, имея целью достичь 15 тыс космических аппаратов на низкой околоземной орбите до 2030 года.