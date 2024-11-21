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Во всех областях объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Обновлено)

Во всех областях Украины днем 21 ноября объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистической ракетой.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.

В 15:34 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке остается.

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