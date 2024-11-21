Во всех областях объявляли тревогу из-за угрозы баллистики (Обновлено)
Во всех областях Украины днем 21 ноября объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистической ракетой.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – говорится в сообщении.
В 15:34 объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.
Активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке остается.