Минэнерго планирует привлечь поставщиков к импорту электричества в Украину

Министерство энергетики изучает дополнительные возможности поощрения импорта электроэнергии, где ключевыми факторами является доступность электрической энергии и возможности пересечения в нужные часы. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает Укринформ.

"Мы находимся в диалоге с основными импортерами и промышленными предприятиями для того, чтобы максимально быстро реагировать на их потребности. Важно понимать, какая модель экономически должна быть более целесообразна и лучше способствовать мощности импорта" , - подчеркнул Колесник.

По его словам, кроме исключения предприятий из графиков отключения света, являющегося основным стимулом, министерство рассматривает вопросы доступности электрической энергии. Ключевым фактором является цена электроэнергии и возможность пересечения в оптимальные часы.

Кроме того, министерство рассматривает системную модель рынка, в частности, прайс-кепы и другие экономические факторы.