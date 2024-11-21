Британия объявила о санкциях против олигарха Фирташа

Великобритания объявила о введении санкций против нескольких лиц, обвиняемых в хищении богатств своих стран в личных интересах. Санкции наложены в рамках новой кампании по борьбе с коррупцией и незаконным финансированием, инициированной министром иностранных дел.﻿ Об этом говорится в сообщении правительства Британии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Среди фигурантов - украинский олигарх Дмитрий Фирташ, который, по данным британских властей, незаконно заработал сотни миллионов фунтов благодаря коррупции и контролю над распределением газа в Украине.

Как сообщается, часть этих средств он инвестировал в рынок недвижимости Великобритании, скрыв десятки миллионов фунтов.

Под санкции также попали его жена Лада Фирташ, владеющая активами мужа в Великобритании, включая здание старой станции метро Brompton Road, и финансовый посредник Денис Горбуненко, который, по утверждениям, способствовал коррупционным схемам Фирташа.

На всех троих накладывается запрет на въезд, а их британские активы заморожены.

Дело Фирташа

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США подозревают в сговоре с целью дачи взяток индийским чиновникам для получения доступа к месторождениям титана. Этот металл используется в производстве реактивных двигателей. Если Фирташ будет признан виновным, ему грозит до 50 лет лишения свободы и конфискация активов.

В 2014 году олигарх был арестован в Австрии, однако позже освобожден под залог в размере 125 миллионов евро. С тех пор ведется процесс по вопросу его экстрадиции в Соединенные Штаты.

16 июня 2023 года Высший региональный суд Вены отказал США в экстрадиции Дмитрия Фирташа.