Россия не стремится к миру - МИД Украины об ударе межконтинентальной ракетой

Российский удар по Украине новой ракетой, которая по характеристикам соответствует межконтинентальной баллистической ракете, свидетельствует о нежелании России достичь мира. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Новое время.

«Мы ждем выводов экспертов, чтобы определить точный тип новой ракеты, которую Россия выпустила по Украине сегодня утром, которая имела все летно-технические характеристики МБР. Сам удар доказывает: Россия не стремится к миру. Наоборот, она прилагает все усилия для расширения войны» , — подчеркнул Тихий.

Напомним, утром 21 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В Днепре прогремели взрывы.

Позже Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ впервые с начала войны запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области, она летела на Днепр, но не привела к «серьезным последствиям». В городе, по данным властей, двое пострадавших, повреждены центр реабилитации, промышленное предприятие и дома.

Представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что дополнительной информации о межконтинентальной ракете не будет.

Аналитики Defense Express считают, что РФ могла запустить РС-26 Рубеж, Тополь или ракету Ярс, которые предназначены для ядерных ударов, с имитацией боевого заряда. Таким образом РФ продемонстрировала возможность ядерной атаки.

По данным УП, РФ, вероятно, ударила ракетой РС-26 Рубеж.