В Британии заявили, что готовы воевать с войсками Путина на восточном фланге НАТО

Британия готова направить своих солдат на войну с россиянами. Это возможно, если Москва вторгнется в одну из стран НАТО на восточном фланге, заявил заместитель начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенант Роб Магоуэн. Со ссылкой на Politico, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Магоуэна во время выступления в оборонном комитете Палаты общин Великобритании спросили, сколько британских бригад может быть переброшено на восточный фланг НАТО в случае серьезной эскалации со стороны России.

В ответ генерал-лейтенант заверил, что если бы Британию попросили сражаться сегодня вечером, она бы это сделала.

"Я не думаю, что кто-то в этом зале должен питать иллюзии по поводу того, что если бы русские вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретили их в этом бою" , - заверил Магоуэн.

Он уточнил, что Вооруженные силы Великобритании имеют "ряд оперативных вызовов и оперативных преимуществ".

Politico обратило внимание, что численность солдат в сухопутной армии Великобритании сейчас самая малая с 1700-х годов.

При этом в прошлом месяце министр обороны Британии Джон Хили заявлял, что состояние вооруженных сил "гораздо хуже, чем мы думали" после того, как лейбористская партия победила на выборах.

При этом вчера, 20 ноября, стало известно, что власти Британии решили утилизировать военные корабли, дроны и вертолеты. Британская оппозиция осудила такой шаг, поскольку он может ослабить национальную безопасность.