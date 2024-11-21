Оккупанты захватили еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState
Российские оккупационные войска захватили село Дальнее Покровской громады Донецкой области, расположенное недалеко от города Курахово. Со ссылкой на данные аналитиков DeepState, сообщает Зеркало недели.
"Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне находятся сейчас во всех уголках этого населенного пункта, там они уже подняли свой триколор.
Кроме того, армия РФ усиливает давление на посадки, расположенные к югу и северу от Дальнего и продолжает наступательные действия в сторону села Успеновка.