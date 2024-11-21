Оккупанты захватили еще один населенный пункт возле Курахово - DeepState

Российские оккупационные войска захватили село Дальнее Покровской громады Донецкой области, расположенное недалеко от города Курахово. Со ссылкой на данные аналитиков DeepState, сообщает Зеркало недели.

"Динамика боев за село, к сожалению, последние дни была не в нашу пользу" , - говорится в сообщении.

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Отмечается, что россияне находятся сейчас во всех уголках этого населенного пункта, там они уже подняли свой триколор.

Кроме того, армия РФ усиливает давление на посадки, расположенные к югу и северу от Дальнего и продолжает наступательные действия в сторону села Успеновка.