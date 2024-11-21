Потери россиян резко подорвали качество вооруженных сил РФ - разведка Британии

Британская разведка проанализировала изменения в качестве и боеспособности российских вооруженных сил за время полномасштабного вторжения в Украину. Со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

Как отметили в разведке Великобритании, до полномасштабного вторжения в Украину Россия пыталась создать современные профессиональные вооруженные силы, способные проводить сложные операции.

Уже после 1000 дней войны российские сухопутные войска кардинально отличаются от тех, которые сначала вторглись в Украину, акцентировали британцы.

В анализе отметили, что потери личного состава России, составившие более 700 тысяч убитыми и ранеными, резко подорвали качество российских вооруженных сил.

В частности, как пишут в британской разведке, большинство военнослужащих, которые сейчас служат в российских вооруженных силах, прошли минимальную подготовку, и российские командиры используют базовую тактику для достижения успеха, несмотря на связанный с этим высокий показатель потерь.

Также отмечается, что Россия потеряла не менее 3,5 тысяч основных боевых танков и 7,5 тысяч бронированных машин.

"Большие запасы танков и бронетехники, оставшиеся в наследство от Советского Союза, были единственным средством, с помощью которого Россия смогла пополнить эти значительные потери" , – утверждают в разведке Британии.

В то же время, несмотря на потери в сухопутных войсках России, российское территориальное продвижение в Украине ускорилось к 2024 году, отметили в анализе.

"Этому способствовала толерантность российского руководства к потерям, а также количественное превосходство российских сухопутных войск над Вооруженными силами Украины" , – отметили разведчики.

В анализе добавили, что сейчас линия фронта является наименее стабильной, чем когда-либо с момента начала войны.

Накануне британская разведка отметила, что успешные действия Украины против Черноморского флота РФ привели к уничтожению около четверти его крупных судов, включая флагман, и заставили уйти в восточную часть акватории, но ЧФ РФ все еще играет роль в поддержке наземных операций.

В одном из предыдущих обзоров отмечали, что в октябре среднесуточные потери Россией личного состава на фронте стали рекордными. Также разведка Великобритании отметила растущее давление российских сил на Купянск в Харьковской области.