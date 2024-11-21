Сторонник Трампа Гейц снял свою кандидатуру на должность генпрокурора США

Одиозный кандидат Дональда Трампа на должность генерального прокурора США Мэтт Гейц заявил в четверг, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения.﻿﻿ Об этом Гейц написал в своем аккаунте в соцсети Х (Twitter), сообщает Европейская правда.

Он отметил, что вчера имел "замечательные встречи" с сенаторам и ценит их вдумчивые отзывы и "невероятную поддержку многих из них".

"Хотя импульс был сильным, очевидно, что мое избрание несправедливо отвлекало внимание от критически важной работы по переходу администрации Трампа/Вэнса. Нельзя тратить время на ненужную затяжную схватку в Вашингтоне, поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на должность генерального прокурора" , – отметил он.

Гейц добавил, что остается "полностью преданным тому, чтобы Дональд Трамп стал самым успешным президентом в истории".

"Для меня навсегда останется честью, что президент Трамп номинировал меня возглавить Министерство юстиции, и я уверен, что он спасет Америку" , – отметил Гейц.

Ранее ряд сенаторов-республиканцев заявили окружению Трампа, что Гейц вряд ли будет утвержден в Сенате из-за неоднозначной репутации.

Кандидатура будущего генерального прокурора США вызвала критику в Министерстве юстиции.

Напомним, что Гейц – ярый сторонник Трампа – был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, которое закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

Кроме того, Мэтт Гейц распространял дезинформацию об Украине и требовал прекратить ей любую помощь.