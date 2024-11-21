США расскритиковали ордеры МУС на арест Нетаньяху и Галанта

США «принципиально отвергают» ордеры на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта, которые 21 ноября выдал Международный уголовный суд, сообщает Новое время.

В заявлении Совета национальной безопасности США говорится, что они обеспокоены «поспешным решением» МУС о выдаче ордеров на арест и вызывающими тревогу процессуальными ошибками, которые привели к такому решению.

«Соединенные Штаты четко заявили, что МУС не обладает юрисдикцией по данному вопросу» , — добавили в ведомстве.

Ранее США приветствовали решение МУС выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и других чиновников РФ за зверства, совершенные в Украине. Однако Вашингтон выступал против преследования судом Нетаньяху и Галанта.

США не ратифицировали Римский статут, и они не обязаны выполнять решения МУС.

13 ноября Боррель предложил ЕС приостановить политический диалог с Израилем из-за возможных нарушений прав человека во время военной операции Израиля в секторе Газа.

14 ноября Специальный комитет ООН заявил, что политика Израиля в Газе «соответствует признакам геноцида».

Спецкомитет обеспокоен тем, что Израиль «может использовать голод как оружие во время войны и поддерживает систему апартеида» на Западном берегу реки Иордан, в частности в Восточном Иерусалиме.

В документе также говорится о том, что тяжелые условия в Секторе Газа приводят к росту смертности среди гражданского населения, а также к увеличению случаев выкидышей и мертворождений.

После этого члены правительства Израиля обвинили суд в Гааге в антисемитизме после выдачи ордеров на арест. Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир заявил, что суд «доказал, что он насквозь антисемитский».