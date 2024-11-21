США помогли Украине подготовиться к запуску ракеты РФ, ударившей по Днепру - Белый дом

Соединенные Штаты оценили последний ракетный удар по Днепру россиянами как запуск баллистической ракеты средней дальности и отметили, что помогли Украине, союзникам и партнерам подготовиться к этому. С таким заявлением выступила в четверг в Вашингтоне спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Укринформ.

"Итак, очевидно, мы знаем о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности по Украине" , - отметила представитель администрации США.

Она подчеркнула, что украинцы за последние два года выдержали "бесчисленное количество" ракетных атак со стороны России.

"В последние дни мы информировали украинцев и наших ближайших союзников и партнеров, чтобы помочь им подготовиться" , - отметила Жан-Пьер.

В связи с этим она также напомнила, что США выделили для Украины сотни ракет Patriot и AMRAAM для усиления противовоздушной обороны. Многие уже были доставлены, поставки дополнительных ракет ПВО продолжаются.

Кроме того, представитель Белого дома подтвердила, что Соединенные Штаты не видят оснований изменять свою политику ядерного сдерживания на фоне последних заявлений и действий России.