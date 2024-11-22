DeepState: Оккупанты захватили Дальнее на Кураховском направлении

В ночь на 22 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Дальнее на Кураховском направлении в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении врага в Торецке, Курахово, у Золотой Нивы, Пустынки, Селидово, Трудового, Антоновки и Дальнего в Донецкой области.

В ночь на 20 ноября аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали Новую Ильинку на Кураховском направлении в Донецкой области.

Вечером 21 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что с начала суток на Кураховском направлении россияне совершили 26 попыток прорвать нашу оборону вблизи Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки.