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Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, вырос до уровня 41.2860 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.4659 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 52.1855 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.7512 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0090 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.286000 +0.0327
EUR Евро 43.465900 --0.0976
GBP Фунт стерлингов 52.185500 --0.0742
CHF Швейцарский франк 46.751200 +0.1162
PLN Польский злотый 10.009000 --0.0493

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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