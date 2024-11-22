Курс валют НБУ на 22 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, вырос до уровня 41.2860 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.4659 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 52.1855 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.7512 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0090 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.286 000 EUR Евро 43.465 900 GBP Фунт стерлингов 52.185 500 CHF Швейцарский франк 46.751 200 PLN Польский злотый 10.009 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.