Курс валют НБУ на 22 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 22 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 21 ноября, вырос до уровня 41.2860 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.4659 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 7 коп до 52.1855 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 46.7512 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 10.0090 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.286000
|EUR
|Евро
|43.465900
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.185500
|CHF
|Швейцарский франк
|46.751200
|PLN
|Польский злотый
|10.009000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.