ISW прогнозирует большие потери среди войск КНДР на войне с Украиной

Армия РФ предпочитает быстрый набор новобранцев, чем их качественную и опытную подготовку. Российское командование применяет эту тактику и в отношении военных Северной Кореи, что приведет к большим потерям среди их личного состава.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете ссылаются на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи о том, что северокорейские войска, которые уже переброшены в Россию, тренируются вместе с российскими морскими пехотными и десантными формированиями, а также уже участвовали в боевых действиях.

В каких российских соединениях воюют военные КНДР

В середине октября украинские разведывательные источники сообщали, что 11-я бригада воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ формирует специальный "Особый бурятский батальон", укомплектованный преимущественно северокорейскими солдатами, для боевых действий в Курской области.

В Институте изучения войны не исключают, что Восточный военный округ (ВВО) России, вероятно, обладает мандатом на подготовку, интеграцию и развертывание войск КНДР.

Ранее ISW отмечал, что северокорейские солдаты тренируются вместе с различными российскими мотострелковыми формированиями, которые входят в состав ВВО. В подчинении этого округа находится Тихоокеанский флот РФ, в состав которого входят две морские пехотные бригады - 155-я и 40-я.

При этом 11-я и 83-я бригады ВДВ России, входят в структуру ВВО, хотя и не подчинены ему напрямую. С учетом этого факта, информация южнокорейских разведчиков свидетельствует о том, что войска КНДР, вероятно, тренируются с соединениями в территориальной близости к Северной Корее.

В отчете отмечается, что Институт изучения войны получил сообщение о том, что подразделения 155-й морской пехотной бригады, а также 11-й и 83-й бригад ВДВ РФ, активно разворачиваются для ведения боевых действий в Курской области. По данным украинской и южнокорейской разведок, в этом регионе изначально были развернуты войска КНДР.

"Вполне вероятно, что войска Северной Кореи сейчас тренируются с подразделениями 155-й, 11-й и 83-й бригад, готовясь к боевым действиям в Курской области. Российские ВДВ часто выступают в качестве подразделений-партнеров во время многосторонних военных учений с такими странами-партнерами, как Беларусь и Сербия. Это позволяет предположить, что вышеупомянутые бригады воздушно-десантных войск, могут тренировать северокорейские войска, как они делали это с другими иностранными войсками" , - говорится в отчете ISW.

Устаревшие методы подготовки бойцов

Аналитики Института убеждены, что способность КНДР усваивать и интегрировать уроки, полученные во время боевых действий вместе с Россией, вероятно, значительно ухудшится. Это произойдет если российское военное командование будет использовать северокорейские войска в тех же штурмовых действиях под руководством пехоты с высоким уровнем истощения, в которых оно использует большинство российского личного состава.

В ISW подробно оценили, что различия в качестве между различными российскими формированиями, которые существовали до полномасштабного вторжения России в Украину, становятся все более устаревшими из-за того, как Россия ведет свою войну.

"Российские формирования, которые когда-то считались "элитными" или более специализированными с точки зрения тактических задач, с которыми они были связаны, такие как ВДВ или морская пехота, сейчас по сути функционируют как мотострелковые подразделения. Они не имеют достаточной численности, и полагаются на лобовые атаки во главе с пехотой для достижения тактических преимуществ, в отличие от применения какой-либо доктринально уникальной тактики" , - говорится в отчете.

В ISW убеждены, что потери на фронте заставили военное командование РФ отдать приоритет ускоренному набору новобранцев для заполнения вакансий в новых подразделениях, а не предоставлению им достаточной базовой, а тем более специальной подготовки.

В Институте не исключают, что эта практика, вероятно, распространится на опыт войск КНДР, воюющих бок о бок с российскими войсками, и окажет значительное влияние на него.

Аналитики предполагают, что северокорейские войска, которые проходят подготовку в подразделениях воздушно-десантных войск или морской пехоты, вероятно, будут разворачиваться для участия в боевых действиях так же, как солдаты ВДВ и морской пехоты разворачиваются для участия в боевых действиях - по сути, как регулярные пехотные войска.

По их мнению, если командование РФ будет использовать войска Северной Кореи с аналогичными российским подходами, они, вероятно, столкнутся с такими же темпами оттока личного состава, как и войска РФ.

"Потери северокорейских войск в боях на стороне России, сведут на нет любые институциональные уроки, которые военные КНДР надеялись получить, присоединившись к России в качестве воюющей стороны против Украины, как это недавно оценил Институт мировой политики" , - отмечается в отчете ISW.

Участие военных КНДР в войне против Украины

В октябре стало известно, что Северная Корея направила военнослужащих для участия в войне против Украины на стороне РФ.

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян мог направить в Россию 11-12 тысяч военных КНДР. Часть из них уже прошла тренировку и переброшена для участия в боях против ВСУ в Курской области.

Не исключено, что Северная Корея в целом может перебросить в Россию 100 тысяч военных, но для войны по принципу ротации.

По данным издания The Wall Street Journal, во время ударов ракетами западного производства по Курской области 20 ноября, был ранен высокопоставленный генерал КНДР.

Вероятно, именно это стало причиной удара Россией межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.