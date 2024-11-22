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Генштаб: На фронте 190 столкновений, в Курской области ВСУ отбили 29 атак

Генштаб: На фронте 190 столкновений, в Курской области ВСУ отбили 29 атак
Фото: Facebook

За прошедшие сутки на всех направлениях фронта произошло 190 боевых столкновений, 79 атак россиян защитники отбили на Покровском и Кураховском направлениях. На Курском плацдарме было отражено 30 атак врага. ﻿Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 22 ноября, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении враг десять раз проводил наступательные и штурмовые действия в районе Старицы, Волчанска и Глубокого.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восемнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.

Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.

48 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны.

Четырнадцать атак противника остановили наши защитники в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки, что на Времовском направлении.

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, также наши защитники отбили 29 атак захватчиков.

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