РФ за сутки потеряла 1000 военных и 13 бронемашин – данные Генштаба

За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1050 военных, 13 бронемашин, 5 артсистем и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили: