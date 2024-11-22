РФ за сутки потеряла 1000 военных и 13 бронемашин – данные Генштаба
За минувшие сутки Россия потеряла в ходе войны против Украины около 1050 военных, 13 бронемашин, 5 артсистем и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 728 300 (+1 050) человек,
- танков – 9 399 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 19 156 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 20 736 (+5) ед,
- РСЗО – 1 254 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 004 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 260 (+1) ед,
- крылатых ракет – 2 764 (+8) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 777 (+32) ед,
- специальной техники – 3 675 (+1) ед.