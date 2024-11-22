Генсек НАТО встретится с Трампом и обсудит стратегию в отношении Украины – WP

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшее время собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины. Об этом говорится в публикации журналиста The Washington Post Дэвида Игнатиуса, который ссылается на неназванных должностных лиц, сообщает Европейская правда.

Как отмечает журналист, встреча Рютте с Трампом состоится в имении избранного президента в Мар-а-Лаго.

Неназванный немецкий чиновник рассказал журналисту, что послание Рютте будет заключаться в том, что интересам Трампа и Европы будет служить "справедливый и прочный мир", который не будет поощрять российскую агрессию и обеспечит надежные гарантии безопасности для Украины.

Собеседник рассказал, что Рютте будет пытаться убедить Трампа, что плохое соглашение по Украине повредит ему самому так же сильно, как и Европе.

"Имейте в виду, что вы должны решить вопрос Украины таким образом, чтобы он не преследовал вас во время вашего президентского срока" , – так немецкий чиновник описал послание Трампу.

Ряд других европейских чиновников поделились ожиданиями, что именно Рютте станет главным европейским переговорщиком с Трампом.