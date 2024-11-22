В Кремле объяснили, зачем РФ мигранты: Страна большая, а нас мало

России нужны мигранты как рабочая сила и для динамичного развития страны, поскольку демографическая ситуация в РФ напряженная, заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Украинская правда.

"Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало.

По этой причине Россия приветствует приезд мигрантов. Чтобы мы динамично развивались, реализовали все планы развития, конечно, нам нужны рабочие руки. Мы их только приветствуем" , – сказал Песков.

РБК пишет, что похожую точку зрения высказал и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"(Мигранты – ред.) есть легальные, а есть нелегальные. Нам в принципе ни те, ни другие не нравятся, но есть жизненная необходимость, когда надо варить трубу. Если трубу не сварить, продукция не выйдет" , – объяснил чиновник, для чего именно России нужны мигранты.

Артамонов подчеркнул, что мигранты должны знать русский язык, соблюдать требуемые правила, желательно быть "без семей здесь" и работать "в тех отраслях, где нам нужно, а не где им хочется".