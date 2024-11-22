Чиновники США и Европы рассматривают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, в частности путем создания запасов обычных вооружений, которые позволяли бы нанести эффективный удар в случае нарушения РФ возможного соглашения о прекращении огня.﻿﻿ Об этом пишет The New York Times, сообщает Украинская правда.

"Официальные лица США и Европы обсуждают сдерживание как возможную гарантию безопасности для Украины, например, создание запасов обычного арсенала, достаточного для нанесения карательного удара, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня" , – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания NYT, некоторые чиновники даже предположили, что действующий президент США Джо Байден может вернуть Украине ядерное оружие, которое было изъято после распада Советского Союза для сдерживающего фактора.

Однако такой шаг, вероятно, будет сложным и будет иметь серьезные последствия.

Напомним, российские чиновники считают, что правитель РФ Владимир Путин готов к диалогу с Дональдом Трампом о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает деоккупацию и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от НАТО.

Ранее пресс-секретарь правителя РФ, Дмитрий Песков заявил, что Путина не устроит замораживание войны, хотя вроде бы он готов к переговорам.

Кроме того, президент Владимир Зеленский ожидает поддержку Украины со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров Киева с Москвой о прекращении войны. Зеленский назвал "сильную Украину" основой переговоров.