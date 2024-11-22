Bloomberg: Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась

Деловая активность в еврозоне неожиданно сократилась в ноябре, что свидетельствует о вреде, нанесенном политическим хаосом и усилением разногласий по торговле.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Композитный индекс менеджеров по закупкам S&P Global снизился до 48,1 с 50 в октябре, снова опустившись ниже уровня, который отделяет рост от спада.

Отмечается, что аналитики не ожидали изменений и были особенно удивлены резким ухудшением ситуации в сфере услуг, где активность упала впервые с января.

Такие цифры усилят беспокойство относительно перспектив европейской экономики, которая уже находится под угрозой из-за краха правительства Германии, фискальных проблем Франции и торговых тарифов, которые могут появиться после возвращения Дональда Трампа на пост президента США.

Хотя валовой внутренний продукт в третьем квартале превзошел ожидания, что в значительной степени развеяло надежды на дальнейшее снижение ставок ЕЦБ, новые данные возрождают эти надежды.

Напомним, евро упал до самого низкого уровня за последние два года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что Европейский центральный банк будет вынужден агрессивно снижать процентные ставки, чтобы поддержать экономику региона.