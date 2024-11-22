Меркель: Путин не сразу планировал напасть на Украину

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что лидер РФ Владимир Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада. Об этом Меркель сказала в интервью изданию Spiegel по случаю выхода ее мемуаров, сообщает Европейская правда.

Меркель отвечала на вопрос о том, был ли у Путина изначально план агрессии, или российский лидер радикализировался постепенно. По мнению Меркель, Путин всегда имел диктаторские черты, и его самоуверенность часто раздражала ее.

"Но я не верю, что когда он пришел к власти в 2000 году, он уже планировал напасть на Украину. Скорее, это развитие событий, относительно которого мы на Западе также должны спросить себя, всегда ли мы все делали правильно" , – отметила бывшая канцлер.

Она сказала, что у нее нет однозначного ответа на вопрос о том, делал ли Запад "все правильно". Но было бы лучше, если бы единство Запада было больше. "Мы не были настолько сильными, насколько могли бы быть", – признала Меркель.

При этом она отвергла критику того, что сама непосредственно помешала прокладыванию пути для вступления Украины в НАТО в Бухаресте в 2008 году.