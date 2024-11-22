Китай призвал к "охлаждению ситуации" после удара "Орешником" по Украине

Китай в ответ на удар России по Днепру баллистической ракетой средней дальности «Орешник» и угроз правителя РФ Владимира Путина западным странам применять оружие против них призвал "все стороны" сохранять спокойствие и сдержанность. Об этом на брифинге заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает Укринформ.

"В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования "кризиса" (так в Китае называют захватническую войну РФ против Украины – ред.), чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня" , - сказал Линь.

Он добавил, что позиция Китая в украинском вопросе заключается в содействии урегулированию политическими средствами и предотвращению дальнейшей эскалации.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, утром 21 ноября войска РФ запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету, Кинжал и семь крылатых ракет Х-101, при этом подразделения зенитных ракетных войск уничтожили шесть ракет Х-101.

21 ноября Путин заявил, что российская армия ударила по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник" якобы в ответ на применение американских и британских дальнобойных ракет ВСУ.