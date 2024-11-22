ВСУ до конца месяца перейдут на корпусную систему – источник
До конца ноября ВСУ представят концепцию реформирования ВСУ, согласно которой армия перейдет на корпусную систему. Об этом рассказали источники в ВСУ, сообщает Укринформ.
"Мы перейдем на структуру корпус – бригада", – рассказали в ВСУ.
По информации, такая система позволит существенно сэкономить человеческий и материальный ресурс.
Переход на систему корпус-дивизия потребует в разы больших человеческих, финансовых и материальных ресурсов, что Украина сейчас себе не может позволить.