Чехия пообещала передать Украине 500 тыс боеприпасов до конца года

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что до конца года Украина получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

«Чехия начала инициативу для обеспечения ВСУ боеприпасами. До конца года будет доставлено 500 тысяч снарядов большого калибра, и мы планируем продолжать. Наша цель — расширять поддержку и удовлетворять потребности украинской армии» , — подчеркнул Липавский.

Он также подчеркнул, что Чехия будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

«Важно, чтобы вы имели крепкую оборону» , — добавил чешский министр.

В пятницу, 22 ноября, министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с визитом в Киев.

18 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов.