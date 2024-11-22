Полигон, откуда РФ выпустила ракету по Днепру, атаковали БПЛА - СМИ

Ракетный полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда страна-агрессор Россия запустила по Днепру новую баллистическую ракету, утром 21 ноября атаковали БПЛА. Со ссылкой на Astra, сообщает Новое время.

По словам собеседников Astra, по меньшей мере два дрона не были сбиты и нанесли удары по 105 площадке полигона.

Глава региона 21 ноября утверждал, что россияне смогли «подавить РЭБ и ликвидировать» часть БПЛА, а другую часть якобы сбили силы ПВО.

По его версии, «при падении сбитого беспилотника произошел пожар», в результате которого нет повреждений.

По информации Astra, Капустин Яр уже подвергался атаке 9 июля 2024 года.