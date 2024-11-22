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Победа Трампа создает шанс ускорить мирный процесс - глава МИД

Победа Трампа создает шанс ускорить мирный процесс - глава МИД
Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Украина рассматривает победу Дональда Трампа на выборах в США в качестве дополнительного шанса ускорить мирный процесс с подходом — мир через силу﻿. Со ссылкой на заявление главы МИД Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, сообщает Деловая столица.

Министр подтвердил, чтобы сейчас Украина имеет двухпартийную поддержку США и американского народа.

"Победу Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом — мир через силу. И исходя из такой философии мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией Трампа", — сказал Сибига.

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