Победа Трампа создает шанс ускорить мирный процесс - глава МИД
Украина рассматривает победу Дональда Трампа на выборах в США в качестве дополнительного шанса ускорить мирный процесс с подходом — мир через силу. Со ссылкой на заявление главы МИД Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, сообщает Деловая столица.
Министр подтвердил, чтобы сейчас Украина имеет двухпартийную поддержку США и американского народа.
"Победу Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом — мир через силу. И исходя из такой философии мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией Трампа", — сказал Сибига.