Лукашенко пригрозил беларусам отключением интернета, если снова будут протесты

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен полностью отключить интернет во время президентских выборов, если в стране состоятся протесты, подобные тем, что были в 2020 году.﻿﻿ Со ссылкой на БелТА, которое цитирует заявление Лукашенко, сообщает Украинская правда.

"Если это (протесты - ред.) повторится, отключим (интернет - ред.) вообще. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения" , - сказал он.

В пятницу 22 ноября на встрече в Минском государственном лингвистическом университете Лукашенко ответил на вопрос об отключении интернета на период выборов, как это было в Беларуси в 2020 году.

Он добавил, что в 2020 году интернет отключили из-за того, что "тогда разговор шел о судьбе страны". Также Лукашенко не исключает того, что во время предстоящих выборов, протесты тоже могут вспыхнуть.

"Никто там (во время протестов 2020 года - ред.) никого не ломал и не бил, никого там бить и ломать не надо было. Белорусы - они не такие люди. И я понимал, откуда идет. Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти... Я понимал, к чему мы можем прийти. У нас была бы война хуже, чем в Украине. У нас это было бы, было бы жестче" , - добавил Лукашенко.

Будущие выборы президента Беларуси должны состоятся в январе 2025 года.