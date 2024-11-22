Путин похвалил создателей "Орешника" и заявил, что "испытания" продолжатся

Глава Кремля Владимир Путин утверждает, что у России есть еще "запас" ракет средней дальности "Орешник", одной из которых Россия ударила по Днепру 22 ноября, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на совещании по с представителями минобороны и ВПК России.

"Запас готовых к применению систем, как "Орешник", у России имеется, заявил Владимир Путин" , — приводят его слова пропагандисты из ТАСС.

По словам главы Кремля, РФ будет продолжать испытания новейших ракет, "в том числе в боевых условиях, в зависимости от угроз ее безопасности".

Путин утверждает, что "средств перехвата "Орешника" в мире на сегодняшний день не существует".

Он добавил, что РФ работает "над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности".

"Сейчас еще несколько российских систем РСМД проходят испытания, их тоже планируется производить серийно, добавил президент" , — цитируют Путина пропагандисты.

Президент РФ рассказал, что подобных систем "ни у кого в мире нет.

Он отметил "успешные испытания" системы "Орешник" и добавил, что ее создатели получат госнаграды.