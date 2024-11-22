Канада передала Украине систему ПВО NASAMS

Канада передала Украине новейшую систему противовоздушной обороны NASAMS, обещанную в прошлом году. Об этом в Оттаве заявил министр обороны Канады Билл Блэр, сообщает Укринформ.

"Не могу раскрыть больше деталей по этому поводу из-за операционной безопасности, но мы наконец-то имели возможность доставить ее" , - ответил Блэр на вопрос о сроках передачи обещанной NASAMS Украине.

Он добавил, что новая система ПВО "изменит ситуацию, поскольку позволит украинцам защищать свои населенные пункты".

Напомним, Канада объявила о намерении передать Украине систему ПВО NASAMS, ценой более 300 млн долл. США, 10 января 2023 года. Оригинальные договоренности предусматривали, что Канада возместит США полную стоимость новой системы NASAMS, а Штаты заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины.

Это должно было позволить Канаде обойти требование о необходимости получения разрешения США на реэкспорт NASAMS в Украину. Впрочем, воплощение этого проекта натолкнулось на ряд бюрократических препятствий, замедливших его воплощение. Кроме того, на изготовление каждой системы NASAMS необходимо около двух лет.

Отметим, что Канада еще в апреле 2023 передала Украине боеприпасы для NASAMS. Об этой поставке тоже было объявлено в январе прошлого года вместе с обещанием передать новую систему ПВО.