Генштаб: На фронте 187 боев, враг пытался 28 раз штурмовать на Курщине

На фронте с начала суток 22 ноября состоялось 187 боевых столкновений, наиболее интенсивно войска РФ атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.﻿﻿ Об этом говорится в с﻿﻿водке Генштаба по состоянию на 22:00 22 ноября, сообщает Украинская правда.

"С начала суток произошло 187 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБ) и 748 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск" , - сообщили военные.

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.

Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отбили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.

На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняет

Также горячо на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.

На Времовском направлении украинскими воинами отражено 15 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника в направлении Каменского.

На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.

На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; всего за сегодня противник совершил 28 попыток атаковать наши подразделения.