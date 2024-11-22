Генштаб: На фронте 187 боев, враг пытался 28 раз штурмовать на Курщине
На фронте с начала суток 22 ноября состоялось 187 боевых столкновений, наиболее интенсивно войска РФ атакуют на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22:00 22 ноября, сообщает Украинская правда.
"С начала суток произошло 187 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (две ракеты), 52 авиационных удара (56 КАБ) и 748 ударов дронами-камикадзе, совершил более 3900 обстрелов позиций наших войск", - сообщили военные.
На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска.
Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Зеленого Гая, Глушковки и Загрызово.
Восемнадцать вражеских атак в настоящее время отбили украинские воины вблизи Торского, Грековки, Тернов, Новоегоровки и Макеевки на Лиманском направлении.
На Северском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.
На Краматорском направлении завершились неудачей четыре попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Ступочек и в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, давит, пытаясь продвинуться в районе Торецка.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняет
Также горячо на Кураховском направлении, на это время суток насчитывается 35 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Берестков, Сонцовки, Дальнего, Новодмитровки, Курахово, Катериновки, Романовки и Антоновки.
На Времовском направлении украинскими воинами отражено 15 атак вражеских подразделений в районах населенных пунктов Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
На Ореховском направлении подразделения наших войск отбили одну атаку противника в направлении Каменского.
На Приднепровском направлении четыре вражеских штурма потерпели неудачу. Враг бил НАРами по Казацкому.
На Курщине украинские бойцы держат оборону, отражая восемь атак врагов; всего за сегодня противник совершил 28 попыток атаковать наши подразделения.