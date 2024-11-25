Россияне запустили по Украине 145 беспилотников: сколько сбило ПВО

В ночь на 25 ноября россияне атаковали Украину беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 71 беспилотник, еще столько же – локационно потеряно. Еще один – улетел в сторону Беларуси.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне запустили по Украине 145 дронов по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и оккупированного Крыма.

"По состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбит 71 вражеский беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси. Информация обновляется" , – говорится в сообщении.

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.