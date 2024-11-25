Трамп планирует уволить трансгендерных людей из армии в первый день президентства – СМИ

Издание The Independent пишет, что Дональд Трамп подпишет указ, которым уволит трансгендерных военнослужащих из армии, в первый же день своего пребывания в должности, сообщает Украинская правда.

По данным изданием, Трамп готовится издать такой указ сразу после своей инаугурации 20 января.

Им он фактически запретит трансгендерным людям служить в армии, а затем уволит по медицинским показаниям.

Газета напоминает, что во время первого президентского срока Трамп уже запрещал нанимать на службу транслюдей, однако тогда его решение предусматривало, что трансгендерные люди, которые уже служат, сохранят свои должности в вооруженных силах. Джо Байден отменил это решение.

Всего в американской армии служат 15 тысяч трансгендерных людей; некоторые из них – высокопоставленные офицеры.