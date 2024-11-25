ЕБРР не будет помогать ДТЭК из-за того, что компанией владеет олигарх

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) категорически заявляет, что не будет предоставлять финансирование украинским компаниям, в частности ДТЭК, которые контролируются олигархами.﻿ Об этом со ссылкой на президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо написало итальянское издание Corriere della Sera, сообщает Экономическая правда.

"Цель освободить экономику Украины от влияния олигархов является фундаментальной. Мы твердо стоим на этом, ведь это одна из ключевых реформ для вступления Украины в ЕС. Если мы пойдем на компромисс в этом вопросе, то повредим долгосрочным перспективам страны" , - подчеркнула руководительница банка.

Президент ЕБРР настаивает на том, что Ринат Ахметов, которому принадлежит энергохолдинг ДТЭК, должен уступить контроль над компанией:

"Необходимо изменение структуры собственности, а также более широкие реформы. Война ослабила влияние олигархов, но после ее завершения ситуация может измениться" , - добавила она.

Напомним, ракетные удары, нанесенные Россией на выходных 17 ноября, поразили три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих украинскому энергетическому гиганту ДТЭК, и одна из них до сих пор не работает. Объектами нападений также были и распределительные станции.

Украинская энергосеть находится под "повышенным риском катастрофического сбоя" после ракетной и дроновой атаки России в воскресенье.