Нардеп опроверг слова о вернувшихся в оккупацию 150 тысячах переселенцев.

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по правам человека Максим Ткаченко назвал собственным предположением заявление о количестве ВПЛ, возвращаемых на оккупированные территории, сообщает Укринформ.

"Таких данных н ﻿﻿ ет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение" , – заявил он.

По его словам, есть частные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но никак не речь идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова" , – заявил Ткаченко.

Ранее народный депутат Украины Максим Ткаченко заявил, что около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц вернулись на временно оккупированные территории, в частности, до 70 тысяч – во временно оккупированный Мариуполь.