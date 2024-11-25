Лондон ввел крупнейший пакет санкций против "теневого флота" РФ

Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, который занимался транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет санкций подобного рода, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине.﻿ Об этом говорится в сообщении правительства Британии, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Половина этих судов за последний год перевезла нефть и продукты на сумму свыше 4,3 миллиарда долларов.

Общее число нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 73, что превышает показатели любой другой страны. Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул важность дальнейшего давления на Кремль. Он также отметил, что доходы от продажи нефти являются ключевым источником финансирования войны против Украины.

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Лэмми призвал международное сообщество усилить давление на Россию и поддержать Украину военной и финансовой помощью. Он также поднял вопросы миграции, гуманитарного кризиса в Газе и совместной работы по укреплению обороны в рамках Глобальной программы боевой авиации.

Санкции против России

В середине июля впервые под санкции попали суда российского "теневого флота" РФ. По данным британских властей, способствуют обходу западных ограничений на экспорт нефти.

Также Британия ввела санкции против российских войск радиационной, химической и биологической защиты, а также их руководителя Игоря Кириллова. Эти меры связаны с обвинениями в использовании химического оружия на территории Украины.