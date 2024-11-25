Украина впервые нанесла удар ATACMS по аэродрому в России – СМИ

Украина накрыла баллистическими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью военный аэродром в Курской области. Об этом заявили GEOINT-аналитики украинского проекта "Кибермука", сообщает Милитарный.

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска нанесли удар по российскому аэродрому тактической авиации "Курск-Восточный" американскими баллистическими ракетами ATACMS.

В своем канале проект обнародовал кадр с детонацией суббоеприпасов двух ракет М39 с кассетной боевой частью на территории аэропорта.

Аналитики геолоцировали приблизительные районы поражения. Они приходятся на стоянку авиационной техники, в частности, боевых самолетов. Пока неизвестно, были ли они размещены там в момент удара.

Связанные с российской военной авиацией блоггеры также подтвердили факт удара баллистическими ракетами. В частности, известный пропагандист Илья Туманов, являющийся автором канала Fighterbomber, заявляет о пуске 8 ракет.

По его словам, системы противовоздушной обороны аэродрома смогли выработать только по семи ракетам, подчеркнув, что этот термин означает лишь попытку перехвата, а не ущерб.

Официально никто из представителей власти или военного руководства Украины эту информацию не комментировал.