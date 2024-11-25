В ГУР рассказали, на сколько километров украинские БПЛА могут поражать цели в РФ

Главное управление разведки Минобороны Украины использует около 20 разных дальнобойных беспилотников для уничтожения целей на расстоянии до 2000 километров, сообщает Радио Свобода.

Об этом журналистам рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР Минобороны Украины.

Бойцы ГУР рассказали, что их работа значительно изменилась с тех пор, как они начали выполнять подобные операции.

«Мы та группа, которая первая запускала практически все дальнобойные дроны. Мы начинали с чего-то небольшого, сейчас поражаем цели на 2000 км - это чрезвычайное изменение. Адаптироваться не сложно. В принципе все дроны достаточно простые. Наш личный состав проходит регулярное обучение. Производители идут нам на встречу, проводят его достаточно активно и быстро» , - сказал командир группы.

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