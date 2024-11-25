Энергетики обнародовали график отключений на вторник

Во вторник, 26 ноября, ожидается одна очередь стабилизационных отключений с утра и после обеда﻿. Со ссылкой на НЭК "Укрэнерго", сообщает Деловая столица.

"Завтра, 26 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими: 7:00 — 10:00 — одна очередь отключений, 14:00 — 21:00 — одна очередь отключений" , — говорится в сообщении.

Причина введения ограничений – существенное повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.