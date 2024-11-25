Премьер Румынии Чолаку уходит с поста лидера партии из-за поражения на выборах

Лидер Социал-демократической партии Румынии и действующий премьер-министр Марчел Чолаку подал в отставку с поста председателя партии после того, как не смог пройти во второй тур президентских выборов, заняв третье место. Об этом пишет издание HotNews.ro, сообщает Новое время.

О своем решении Чолаку объявил в штабе партии, отметив, что заявление об отставке подал еще в воскресенье вечером генеральному секретарю социал-демократов.

«Я хочу поздравить кандидатов, которые прошли во второй тур. Социал-демократическая партия не будет оспаривать результаты, даже если разница голосов будет минимальной» , — заявил Чолаку.

25 ноября Центральная избирательная комиссия Румынии подсчитала 99,98% голосов. По результатам, во второй тур президентских выборов выходят ультраправый пророссийский политик Келин Джорджеску и проевропейский кандидат Элена Ласкони.

Джорджеску получил 22,95% голосов, тогда как Ласкони, представительница Союза спасения Румынии, получила 19,17%. Чолаку занял третье место с 19,15%, уступив Ласкони лишь 2180 голосами.

Второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря, а 1 декабря пройдут парламентские выборы.