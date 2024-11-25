ЕС не смог передать Украине достаточно помощи для отражения ударов РФ - Боррель

Европейский Союз в этом году тяжело достигал прогресса на пути к справедливому урегулированию войны против Украины. Ведь ЕС стоит перед многочисленными вызовами и кризисами.﻿ Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Боррель напомнил, что в этом году ЕС выделил Украине 122 миллиарда евро помощи. Из них 45 миллиардов евро - это военная поддержка. Кроме этого ЕС позволил использовать доходы от замороженных российских активов, чтобы гарантировать помощь Украине в будущем.

"Но несмотря на все это нам не удалось обеспечить Украину достаточными ресурсами для защиты от постоянных воздушных атак на ее гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Зима для украинцев будет очень суровой, с массовыми отключениями электроэнергии" , - считает он.

По его мнению, Евросоюз не предоставил Украине достаточного количества боеприпасов для того, чтобы предотвратить продвижение российской армии. Он также считает, что участие солдат Северной Кореи в войне против Украины является "тревожным шагом" к интернационализации войны.

В своем заявлении Боррель называет войну России против Украины "экзистенциальной угрозой" для Европейского Союза. Он считает, победа России означала бы продолжение "имперской политики" и против Грузии и Молдовы.

В марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, который имел целью обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года. Впоследствии в ЕС заявили, что, возможно, не смогут полностью реализовать этот план.

Ранее Боррель также заявлял, что ЕС приближается к выполнению обещания по поставке Украине артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

Он также заявил, что Европейский союз будет дипломатически давить на КНДР за отправку военных на войну в Украину.