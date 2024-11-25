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В Италии заявили, что не отправят свои войска в Украину

В Италии заявили, что не отправят свои войска в Украину
Фото: Рixabay

Италия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину. В стране считают, что это может привести к эскалации войны, заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни. Со ссылкой на агентство ANSA, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Мы не отправим ни одного солдата воевать в Украину", - сказал Таяни.

По его словам, Италия помогает Украине политически, финансово и военно. И это будет происходить и дальше, однако страна не будет посылать солдат воевать в Украину.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских муртадов", - сказал Таджани, который также является премьер-министром.

Италия предоставила Украине уже не один пакет военной помощи. В частности, были переданы зенитные ракеты, артиллерийские орудия и бронетехника.

Кроме того, сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

Однако недавно Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. По его словам, вооружение может быть использовано только на украинской территории.

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