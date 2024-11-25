В ОП хотят отставки руководителя ГУР Буданова - СМИ

В Офисе президента (ОП) хотят забрать у Кирилла Буданова кресло главы военной разведки, а на его место назначить «более лояльную к власти персону».﻿ Со ссылкой на источник в секторе безопасности и обороны Украины, сообщает Новое время.

Попытки уволить Буданова могут активизироваться в декабре. Больше всего этот процесс лоббируют, по словам собеседника редакции, руководитель ОП Андрей Ермак и заместитель главы СБУ Александр Поклад. Именно последнего хотят назначить на должность главы ГУР, добавил представитель сектора безопасности и обороны.

Между тем источник NV на Банковой отметил, что некоторые публичные шаги и заявления руководителя ГУР навредили Украине. В частности, речь идет о спецоперациях в Африке, заявлениях о «кофе в Крыму» или оборонных закупках в других странах.

«Есть объективная реальность и объективные неправильные решения. Надо ли, чтобы наступила ответственность за это? Президент решит» , — отметил этот собеседник издания.

Официальной реакции ОП редакции получить не удалось.

В пресс-службе СБУ в комментарии NV опровергли информацию о планах по назначению Поклада руководителем ГУР. Там отметили, что «информационные вбросы относительно заместителя главы СБУ появляются систематически раз в месяц и имеют похожую стилистику». Тематика таких ИПСО, как добавили в СБУ, довольно широкая: от различных теорий заговора, «сенсаций» относительно ситуации на фронте до якобы кадровых перестановок и конфликтов руководителей Сил безопасности и обороны и тому подобное.

«Такие информационные вбросы российских спецслужб являются полностью безосновательными и используются врагом исключительно для достижения собственных целей. Слухи о блокировании каких-то подразделений ГУР или других составляющих Сил обороны являются одним из элементов вражеской стратегии. В частности, и для того, чтобы создать искусственное напряжение между военным руководством нашего государства» , — заявили в СБУ.

В то же время в спецслужбе заверили, что подобные слухи не имеют никакой основы.

В конце сентября этого года в медиа и соцсетях появились сообщения о планах увольнения Буданова. Тогда информированный источник в силовых структурах рассказал NV, что «такой вариант существует»: это, по его словам, хотели сделать во время визита президента Владимира Зеленского в США в конце сентября, а на Буданова «искали компромат». Мол, 10 «людей Поклада» и спецназовцы из СБУ якобы готовились перекрыть доступ к зданию ГУР. Однако Буданова «удалось отстоять», отметил источник NV, который, однако, тогда отметил, что «будет еще раунд второй».

Пока не известно, чем займется Буданов, если его действительно уволят. Однако собеседник издания в секторе безопасности и обороны заверил, что шеф разведки не хотел бы возглавлять ВСУ, как ему пророчили некоторые медиа. Также он не рассматривает возможности стать послом.