Пентагон подтвердил открытие тендеров для работы подрядчиков США в Украине

Министерство обороны США официально подтвердило, что открыло тендеры для военных подрядчиков - таким образом они смогут проводить в Украине ремонт американской техники и вооружений, сообщает Укринформ.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы объявили, что проводим тендеры для небольшого количества подрядчиков, которые приедут в Украину для помощи с ремонтом и обслуживанием" , - сказала представитель оборонного ведомства США.

В то же время, она не уточнила, какое количество подрядчиков уже присоединилось к этой инициативе, пообещав уточнить эту информацию.