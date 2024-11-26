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Курс валют НБУ на 26 ноября

Курс валют НБУ на 26 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 ноября, вырос до уровня 41.4387 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 48 коп до 43.4733 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 41 коп до 52.0967 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 21 коп до 46.6180 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 15 коп до 10.0623 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.438700 +0.1194
EUR Евро 43.473300 +0.4806
GBP Фунт стерлингов 52.096700 +0.4083
CHF Швейцарский франк 46.618000 +0.2075
PLN Польский злотый 10.062300 +0.1505

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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