Курс валют НБУ на 26 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 26 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 25 ноября, вырос до уровня 41.4387 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 48 коп до 43.4733 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 41 коп до 52.0967 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 21 коп до 46.6180 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 15 коп до 10.0623 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.438 700 EUR Евро 43.473 300 GBP Фунт стерлингов 52.096 700 CHF Швейцарский франк 46.618 000 PLN Польский злотый 10.062 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.