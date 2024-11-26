РФ атаковала Украину рекордным количеством беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 26 ноября российские войска атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. Силы ПВО сбили 76 беспилотников, еще 95 было локационно потеряно.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 188 беспилотников, которые запустили по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ). Также ударили четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М".

К отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской.

95 БпЛА — локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси" , – говорится в сообщении.

Воздушные силы отмечают, что попадание в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки беспилотников в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.