Умеров в Южной Корее обсудит предоставление оружия Украине – СМИ

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым готовится к визиту в Южную Корею, чтобы обсудить возможность предоставления военной помощи. Визит может состояться в среду.﻿ Об этом сообщает South China Morning Post, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам источников издания, Киев планирует представить список запросов, включающий противовоздушные ракеты и артиллерийские системы.

Южная Корея, которая ранее ограничивала свою поддержку Украины нелетальными средствами, может пересмотреть свою позицию.

Президент Юн Сук Ель недавно заявил, что Сеул готов рассмотреть поставки оружия Украине в зависимости от развития военного сотрудничества России и Северной Кореи. Однако наблюдатели считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может повлиять на осторожность южнокорейских властей.

Эксперты подчеркивают, что решение Сеула будет зависеть от внутренних и внешних факторов, включая давление Москвы и сопротивление южнокорейской оппозиции. Некоторые парламентарии уже пригрозили инициировать импичмент министру обороны, если Южная Корея согласится на поставки вооружений.

Москва, в свою очередь, предостерегает Сеул от подобных шагов, заявляя, что это приведет к разрушению двусторонних отношений. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Сеулу следует избегать действий, которые могут подорвать долгосрочные национальные интересы.

На фоне усиления военного сотрудничества России и Северной Кореи Украина продолжает искать поддержку. Президент Владимир Зеленский ранее подтвердил намерение направить в Южную Корею "детализированный запрос" на поставки артиллерии и систем ПВО.

Помощь Украине от Южной Кореи

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем вопрос участия северокорейских военных в войне на стороне России.

Юн Сок Ель ранее заявил, что Южная Корея "не останется безучастной", если КНДР отправит свои спецподразделения для участия в боевых действиях. Он также пообещал последовательную поддержку Украине в случае обострения ситуации.

30 октября западные СМИ сообщили, что Южная Корея якобы рассматривает возможность прямых поставок 155-мм артиллерийских снарядов в Украину. Однако эту информацию опровергли в Офисе президента Южной Кореи.

С момента начала полномасштабной войны России против Украины Сеул избегал предоставления военной помощи Киеву, ограничиваясь нелетальными средствами. Тем не менее 31 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена направить Южной Корее детализированный запрос на поставки оружия.