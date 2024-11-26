Шольц о звонке к Путину: Разговор не из приятных, но нужный

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил в защиту своего спорного телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, сообщает Европейская правда.

Шольц отметил, что неоднократно разговаривал с лидером Кремля по телефону до конца 2022 года.

"И это никогда не были приятные разговоры. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать" , – сказал канцлер Германии.

Он отметил, что в Германии есть люди, которые верят, что "простой телефонный звонок принесет мир на следующий день". Но, по его словам, "конечно, это не так".

Шольц рассказал, что в последнем телефонном разговоре "все аргументы были повторены снова", и для него было важно также повторить свои аргументы российскому главе.