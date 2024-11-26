Глава МИД Украины в Италии провел переговоры с главой дипломатии ЕС

Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях министерского заседания "Группы семи" в Италии провел переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который в ближайшие дни покидает пост, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что был рад встретиться с Боррелем и поблагодарить его за выдающуюся личную преданность единству и силе ЕС в поддержке Украины и противодействии российской агрессии.

"Мы обсудили пути увеличения цены войны для агрессора" , – рассказал также Сибига.

Это последние дни на посту для Жозепа Борреля, которого с началом мандата новой Еврокомиссии сменит экс-премьер Эстонии Кая Каллас.

На слушаниях по своему назначению Каллас подчеркнула важность того, чтобы поддерживать Украину и реалистично смотреть на угрозы, с которыми может столкнуться Европа.