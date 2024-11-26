Оккупанты расстреляли пятерых украинских военных на Покровском направлении – ОГП

Офис генерального прокурора начал расследование по факту расстрела российскими захватчиками пятерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины вблизи села Петровка Покровского района Донецкой области, сообщает Укринформ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские захватчики совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и скрылись в частном доме.

После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

В ОГП подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.