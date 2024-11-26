Из-за неподписания закона о повышении налогов Украина теряет 20 млрд грн – СМИ

Затягивание подписания закона о повышении налогов уже стоит бюджету около 20 млрд грн неполученных доходов, и, наверное, до конца 2024 года не профинансируются некоторые оборонные заказы, сообщает Экономическая правда.

Хотя Министерство финансов еженедельно привлекает 20-25 миллиардов гривен от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), возможности внутреннего долгового рынка близки к исчерпанию.

Министр финансов Сергей Марченко еще в сентябре признал, что правительство достигло предельных возможностей привлечения средств на внутреннем рынке.

По словам источников в экономическом блоке власти, выполнить план по продаже ОВГЗ в 2024 году Минфину, вероятно, не удастся.

Вместе с потерей доходов от несвоевременного повышения налогов, это может привести к сокращению оборонных расходов, ведь на оборону направляются все средства, собранные через налоги и внутренние заимствования.

"Наверное, мы не профинансируем до конца года какие-либо оборонные расходы, например, некоторые оборонные заказы. Соответствующие контракты проплатят только в 2025 году" , – отмечает собеседник издания, ознакомленный с состоянием исполнения бюджета.

Еще больше проблем неподписание закона может принести Украине в 2025 году. Тогда дополнительные поступления от вступления в силу документа должны обеспечить 141 млрд грн.